"Проблема в тому, що Ювентус сподівається тільки на Роналду. Вся ця ситуація лише показує, що гравці, які виступають поруч з ним, недостатньо хороші. Вони не на тому рівні, на якому повинні бути.

"Мбаппе міг перейти в Арсенал безкоштовно": Венгер зізнався, як ледь не переконав француза перебратись до Лондона

Те ж саме стосується і Мессі. Якщо команда надмірно покладається на нього, це означає, що гравці Барси не дуже і хороші. Якщо якісні гравці стають проблемою для команди, то щось тут не так, розумієте?

Недостатня кількість хороших виконавців – це проблема. А чудові футболісти просто хочуть, щоб їх оточували хороші гравці. На них легко тиснути, адже вони ж повинні забивати. Мессі і Роналду просто хочуть, щоб їх оточували хороші гравці, а в Барсі і Ювентусі їх зараз не вистачає", – цитує Венгера beIN Sports.

До слова, раніше 71-річний фахівець із критикою висловився щодо ідеї реформи Ліги чемпіонів та щодо трансферу Тьягу Алькантари у Ліверпуль.

Маліновський може звільнити Гаттузо, Гвардіола проекзаменує учня, Інтер та Мілан вирішать долю Скудетто: прев'ю вікенду