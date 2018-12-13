Венгер порадив Зідану очолити "середняка" АПЛ

На думку екс-наставника Арсенала Арсена Венгера, для того, щоб працювати на топ-рівні, Зінедіну Зідану потрібно очолити клуб англійської Прем'єр-ліги.

"Так, я б хотів подивитися на Зідана в Англії. Сьогодні, якщо хочеш працювати на топ-рівні, ти повинен вибрати Англію. Але є деяка невизначеність через Брексіт: чи збереже АПЛ фінансове домінування в футболі? Скоро дізнаємося.

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Англія – ​​єдина країна, де за чемпіонство борються шість клубів. В інших лігах чемпіона можна назвати вже в грудні, а у Франції – вже в вересні.

У Зідана складний вибір, він працював в найбільшому клубі світу, тепер він може піти тільки в другий найбільший клуб. Йому потрібно вирішити, чи хоче він піти в команду, яка буде відразу боротися за перемогу в Лізі чемпіонів, чи готовий брати участь в довгостроковому проекті по будівництву клубу.

На його місці я б вибрав другий варіант", – цитує Венгера beIN Sports.