Венгер підтвердив, що веде переговори з Баварією

Французький тренер Арсен Венгер зізнався, що керівництво Баварії запропонувало йому очолити команду.

"Добре, що я маю можливість пояснити історію, тому що це дивна історія. По-перше, у мене немає агента. Я єдиний, хто залучений в цю історію. Ніхто не може говорити від мого імені.

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По-друге, я знаю Беккенбауера, Румменігге і Хенесса протягом 40 років. Успіх цього клубу був заснований на їхній виключної компетентності, чесності, обачності і простоті. Ми завжди говорили відверто, коли необхідно.

Що трапилося? Моє ім'я з'явилося нізвідки, не маючи до цього жодного стосунку. В середу вдень мені подзвонив Румменігге. На той момент я не зміг відповісти, і передзвонив йому перед матчем проти Олімпіакоса. Ми розмовляли максимум чотири-п'ять хвилин, і він сказав мені, що вони призначили тренером Фліка. Він буде керувати командою у двох наступних іграх.

Він запитав мене, чи буде мені цікаво, тому що вони шукають тренера. Я сказав йому, що у мене не було ніяких думок щодо цього. Потрібен час, щоб подумати. Ми вирішили разом, що обговоримо це на наступному тижні, тому що я перебуваю в Досі до неділі", – сказав Венгер в інтерв'ю SPINTS.

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