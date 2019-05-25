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Венгер отримав пропозицію очолити команду Іньєсти та ще двох зірок

25 травня 19:34 277 Читать на русском
Венгер отримав пропозицію очолити команду Іньєсти та ще двох зірок
Арсен Венгер / соцмережі

Легендарний екс-наставник Арсенала Арсен Венгер може очолити японський Віссел Кобе, за який виступають Іньєста, Подольскі та Вілья.

Арсен Венгер отримав пропозицію очолити японський Віссел Кобе, передає Goal.com.

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За інформацією видання, клуб запропонував легендарному екс-наставнику Арсенала контракт до кінця 2021 року із зарплатою у розмірі 4 млн євро на рік. Додамо, що Венгер раніше заявляв, що хоче залишитись у футболі, але не в якості тренера.

Нагадаємо, 69-річний фахівець вже 12 місяців перебуває у творчій відпустці після відходу з лондонського Арсенала.

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