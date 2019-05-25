Венгер отримав пропозицію очолити команду Іньєсти та ще двох зірок

Легендарний екс-наставник Арсенала Арсен Венгер може очолити японський Віссел Кобе, за який виступають Іньєста, Подольскі та Вілья.

Арсен Венгер отримав пропозицію очолити японський Віссел Кобе, передає Goal.com.

Венгер відмовився очолити Ліон

За інформацією видання, клуб запропонував легендарному екс-наставнику Арсенала контракт до кінця 2021 року із зарплатою у розмірі 4 млн євро на рік. Додамо, що Венгер раніше заявляв, що хоче залишитись у футболі, але не в якості тренера.

Нагадаємо, 69-річний фахівець вже 12 місяців перебуває у творчій відпустці після відходу з лондонського Арсенала.

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