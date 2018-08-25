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Венгер отримав найвищу нагороду від президента Ліберії Веа

09:17 398 Читать на русском
Венгер отримав найвищу нагороду від президента Ліберії Веа
Венгер отримує нагороду від Веа / соцмережі

Президент Ліберії та екс-футболіст Джордж Веа вручив колишньому тренеру Арсенала Арсену Венгеру найвищий орден країни.

Джордж Веа вручив нагороду екс-тренеру Арсенала та Монако Арсену Венгеру, повідомляє The Sun. Французький наставник отримав найвищий орден Ліберії. Також нагороду вручили іншому французькому тренеру Клоду Ле Ру, який порекомендував Веа Венгеру, коли нинішній президент африканської країни був футболістом.

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Повідомляється, що таким чином Джордж хотів віддячити обидвом фахівцям, які працювали з ним протягом його футбольної кар'єри.

"Життя Веа – неймовірна історія, по якій можна написати книгу. Джордж був не тільки чудовим гравцем, але і фантастичною людиною. Те, як я перевіз його до Франції, теж неймовірна історія. Я тоді запитав у Клода, чи бачив він якихось нападників в Африці, які могли б підсилити команду. Ле Ру порекомендував Веа, після чого я послав когось подивитися на нього. Ми придбали Веа за 50 тис. фунтів. Йому знадобився деякий час на адаптацію, але він був амбітний, талановитий і працьовитий. Джордж став неймовірним гравцем", – сказав Венгер.

Джордж Веа став першим та наразі єдиним африканським гравцем, який отримував "Золотий м'яч". Сталось це у 1995 році.

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Арсенал Арсенал Монако Монако Арсен Венгер Арсен Венгер Джордж Веа Світ
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