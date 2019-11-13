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Венгер очолив відділ ФІФА з глобального розвитку футболу

18:47 96 Читать на русском
Венгер очолив відділ ФІФА з глобального розвитку футболу
Арсен Венгер / Фото з відкритих джерел

Екс-наставник Арсенала Арсен Венгер отримав несподівану посаду у Міжнародній федерації футболу.

Колишній тренер лондонського Арсенала Арсен Венгер призначений на посаду керівника відділу ФІФА з глобального розвитку футболу, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Венгер підтвердив, що веде переговори з Баварією

Венгер опікуватиметься розвитком не лише чоловічого, а й жіночого футболу. Окрім того, 70-річний французький фахівець братиме участь у процесах, пов'язаних з IFAB – організацією, що займається зміною і регулюванням правил гри у футбол.

Нагадаємо, раніше екс-тренера Арсенала називали одним з основних кандидатів на посаду наставника мюнхенської Баварії.

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Світ Баварія Баварія Арсенал Арсенал ФІФА Арсен Венгер Арсен Венгер
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