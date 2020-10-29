Колишній тренер Арсенала Арсен Венгер не вбачає користі для АПЛ у створенні Європейської Суперліги.

"АПЛ перевершує інші ліги. Ці ліги намагаються знищити перевагу, якою володіє АПЛ.

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Найкраще, що вони можуть зробити, – створити Європейську Суперлігу, яка фактично зруйнувала би Прем'єр-лігу. Так що, якщо їм вдасться домовитися з топ-клубами АПЛ, то це трапиться.

Ми живемо в період, коли власники клубів є інвесторами. Їхнє першочергове завдання – заробіток грошей. А Європейська Суперліга – один із способів заробити більше грошей", – цитує Арсена Венгера Sky Sports.

Нагадаємо, раніше президент мадридського Реала Флорентіно Перес висловив ідею щодо створення Суперліги, до якої повинні увійти найсильніші клуби Європи. Формат і терміни створення мегатурніру наразі залишаються невідомими.

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