Знаменитий француз вважає, що зараз на перший план вийшли досвідчені нападники – ті, яким вже за 30.

"Карім Бензема демонструє інтелект і ефективність. Усе, що він робить – геніально, але виглядає дуже просто. Коли я бачу, як він грає, то думаю, що це щось виняткове. Бензема відчуває запах гри, як ніхто інший.

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Взагалі ми зараз бачимо цікаву тенденцію. Найефективнішими нападниками є ті, кому вже за 30. Лєвандовскі, Бензема, Ібрагімовіч – усі ці гравці забивають голи в 40 чи 35 років. Найкращі нападники в Європі мають більше 30 років, тому що вони використовують кожну помилку суперника.

Я б сказав, що Бензема до 30 років мав два-три зайві кілограми. Тепер він справжній спортсмен, і тому сьогодні він, безперечно, один із двох-трьох найкращих нападників у світі", – цитує Венгера Mirror з посиланням на beIN Sports.

Нагадаємо, Карім Бензема забив 15 голів у Лізі чемпіонів 2021/22 і практично напевне стане найкращим бомбардиром турніру. У найближчого переслідувача, який ще не вилетів (Мохамеда Салаха) – 8.

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