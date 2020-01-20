Венгер назвав головну причину невдалих виступів Арсенала

Легендарний наставник Арсенала Арсен Венгер переконаний, що лондонська команда втратила свою "душу".

"Ми переїхали з Хайбері, який був схожий на Енфілд. В цьому стадіоні була душа. Ми побудували новий стадіон, але більше не змогли відшукати свою душу – вона залишилася на Хайбері.

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Ми так і не змогли повернути душу з кількох причин. Відстань від поля до трибун повинна була стати більшою, оскільки потрібен був простір для машин швидкої допомоги. Нахил трибун мав стати меншим. Всі ці нюанси в сукупності призвели до того, що ми не змогли відтворити колишню атмосферу", – цитує Венгера Mirror.

Нагадаємо, Арсенал перебрався на нову арену у 2006 році.

Після 23-х турів АПЛ "каноніри" перебувають на 10-й сходинці, маючи в активі 29 очок.

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