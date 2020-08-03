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Венгер назвав двох фаворитів Ліги чемпіонів

09:59 - Читать на русском
Венгер назвав двох фаворитів Ліги чемпіонів
Арсен Венгер / Reuters

Колишній тренер Арсенала Арсен Венгер поділився очікуваннями перед плей-офф Ліги чемпіонів.

"Коли ви граєте проти Аталанти та Атлетіко Мадрид, то статися може все, що завгодно. Але для мене Манчестер Сіті і ПСЖ – це два фаворити з точки зору потенціалу.

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Хоча я й відчуваю, що ПСЖ дещо слабший, ніж був три-чотири роки тому. Щоправда, тоді й конкуренція була сильнішою, а зараз спостерігається загальне падіння якості гри на найвищому рівні. Тому ПСЖ все ще входить до двох-трьох найкращих команд Європи", – сказав Венгер в інтерв'ю Europe 1.

Нагадаємо, ПСЖ на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів зустрінеться з Аталантою. Манчестер Сіті ще потрібно розібратися з Реалом на стадії 1/8 фіналу після гостьової перемоги в Мадриді 2:1. У разі успіху Зінченка й компанію чекатиме переможець пари Ліон – Ювентус.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів Арсен Арсен Венгер
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