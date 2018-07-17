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Венгер: Можливо, моя найбільша помилка – 22 роки в одному клубі

16:36 499 Читать на русском
Венгер: Можливо, моя найбільша помилка – 22 роки в одному клубі
Арсен Венгер / Фото theguardian

Колишній наставник Арсенала Арсен Венгер поділився думками щодо тривалого перебування в лондонському клубі.

"Можливо, моя найбільша помилка – це провести 22 року в одному клубі.

Я з тих людей, які люблять часто переїжджати. Але я люблю і великі виклики. Іноді я опинявся в'язнем власних викликів", – цитує Венгера видання RTL.

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Нагадаємо, французький фахівець офіційно покинув Арсенал після 22 років роботи на посаді головного тренера "канонірів". На його місце прийшов екс-наставник ПСЖ Унаї Емері.

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Теги
Англія Арсенал Арсенал Арсен Венгер Арсен Венгер
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