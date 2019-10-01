Венгер може відновити кар'єру в Мілані, – GdS

Легендарний фахівець Арсен Венгер може відновити тренерську діяльність в італійському Мілані.

Досвідчений француз може замінити Марко Джампаоло на посаді керманича "россонері". Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Венгер вкотре повернувся на радар босів Мілана. Керівництво клубу розчаровано поганим стартом команди під керівництвом Джампаоло – 6 очок за шість турів. Менеджмент міланців нібито вже підшуковує заміну головному тренеру. Серед претендентів, окрім Венгера, коуч збірної України Андрій Шевченко, наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні та нині безробітний Массіміліано Аллегрі.

До слова, Арсен Венгер перебуває без роботи з травня 2018 року, коли покинув лондонський Арсенал. Із "канонірами" французький фахівець пропрацював майже 22 роки.

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