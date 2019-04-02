Венгер може очолити національну команду

Екс-тренер Арсенала Арсен Венгер розповів, що незабаром може відновити тренерську діяльність.

Відповідаючи на питання про те, чи міг би він очолити якусь національну команду, Венгер сказав: Все можливо. Але якщо так буде, то це трапиться ще до початку чемпіонату світу в Катарі", – передає слова Венгера L'Equipe.

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Нагадаємо, що Арсен Венгер протягом 22 років очолював Арсенал, а з кінця минулого сезону не займається тренерською діяльністю. Раніше повідомлялося, що Венгер може отримати посаду керівника технічного розвитку ФІФА.

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