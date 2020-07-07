Венгер міг відновити кар'єру в Росії, замінивши екс-тренера Динамо – агент Реброва розкрив деталі

Відомий футбольний агент Шандор Варга розповів про спроби російського Локомотива запросити на тренерський місток екс-тренера лондонського Арсенала Арсена Венгера.

"Після Сьоміна прийшов Ніколіч. Він ніколи в житті не працював на такому рівні. Тому через рік-два ми дізнаємося, наскільки це сильний фахівець. Чи впорається він з високими завданнями чи ні.

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Керівництво російського клубу запитувало мою думку про Ніколіча. Я дав йому гарну характеристику. При цьому можу розповісти, що влаштовував зустріч керівництва Локомотива з Арсеном Венгером. Вони цікавилися ним, але в результаті не змогли домовитися", – сказав Варга у коментарі виданню "Спорт-Экспресс".

Нагадаємо, контракт Сьоміна з Локомотивом закінчився у травні, однак керівництво "залізничників", попри грандіозний скандал, влаштований уболівальниками та громадськістю, не захотіло його продовжувати і призначило новим тренером 40-річного сербського наставника Марко Ніколіча. Арсен Венгер після 22-річної співпраці з лондонським Арсеналом покинув клуб у 2018-му і з цього часу залишається без команди.

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