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Венгер: Мені декілька разів пропонували очолити збірну Францію

06:00 72 Читать на русском
Венгер: Мені декілька разів пропонували очолити збірну Францію
Арсен Венгер / фото з відкритих джерел

Екс-тренер Арсенала Арсен Венгер розповів, що міг очолити збірну "трьох півнів", однак зараз немає підстав говорити про його можливу роботу в контексті національної команди.

"Мені декілька разів пропонували посаду головного тренера збірної Франції, однак тоді мене більше цікавила робота в Арсеналі.

Венгер був готовий тренувати в Росії, – агент

Зараз команда в хороших руках, Дешам виконує відмінну роботу, тому немає сенсу говорити про мене в контексті національної команди", – передає слова Венгера Le Parisien.

Зазначимо, вчора з'явилися чутки, що Венгер може очолити одну з національних команд. Нагадаємо, Арсен Венгер протягом 22 років очолював Арсенал, а з кінця минулого сезону не займається тренерською діяльністю. Раніше повідомлялося, що Венгер може отримати посаду керівника технічного розвитку ФІФА.

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Теги
Франція Франція Франція Арсен Венгер Арсен Венгер Дідьє Дешам Дідьє Дешам
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