Венгер: Манчестер Юнайтед не виховає зі своєї молоді нових Гіггзів, Скоулзів і Бекхемів

Екс-наставник Арсенала Арсен Венгер скептично оцінив шанси Манчестер Юнайтед на успіх в АПЛ.

"Можливо, ці гравці недостатньо зрілі, щоб вести вперед таку команду, як Манчестер Юнайтед.

Венгер хоче відновити тренерську кар'єру

Їхня гра зараз під великим питанням. Відчувається, що у команди є потенціал, однак вони ще не готові. Ось чому я кажу, що манкуніанці не претендують на чемпіонство.

Чи вийде у них відтворити те, що виходило у Гіггза, Скоулза і Бекхема протягом багатьох років? Особисто я не впевнений", – цитує Венгера Bein Sports.

У поточному сезоні АПЛ після 4 турів "червоні дияволи" перебувають на 8 сходинці турнірної таблиці.

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