"Коли Хосеп Гвардіола ще був футболістом, він приїхав до мене додому і попросився в Арсенал. У той час у мене були Патрік Вієйра і Жілберто Сілва. Я не міг взяти Хосепа", – цитує Венгера Goal.com.

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Нагадаємо, під час кар'єри гравця Гвардіола встиг пограти за Барсу, Брешію, Рому, Аль-Ахлі та месиканський Дорадос.

З 2016-го 49-річний іспанський фахівець очолює Манчестер Сіті. Арсен Венгер покинув крісло головного тренера Арсенала у 2018-му.

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