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Венгер готовий допомагати Юнгбергу в роботі з Арсеналом

12:18 250 Читать на русском
Венгер готовий допомагати Юнгбергу в роботі з Арсеналом
Венгер і Юнгберг / Сайт Арсенала

Колишній тренер Арсенала Арсен Венгер розповів про свої стосунки з Фредді Юнгбергом, який очолив "канонірів" після звільнення Унаї Емері.

"Якщо йому потрібна моя порада, то, звичайно, я завжди буду доступний. Фредді – фантастичний і відданий, він хоче довго виконувати цю роботу.

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У нього є така можливість, і це саме те, чого ви прагнете у своєму житті. Давайте дозволимо йому працювати зі своїми ідеями та підтримаємо його. Моє серце і досі з Арсеналом, я бажаю клубу всього найкращого", – цитує Венгера ВВС.

Нагадаємо, Юнгберг був одним з лідерів легендарного Арсенала, який під керівництвом французького фахівця пройшов АПЛ 2003/04 без жодної поразки.

Емері був приречений в Арсеналі – 9 капітанів, тролінг та захмарні амбіції середняка як діагноз для "канонірів"

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Теги
Англія Арсенал Арсенал Арсен Венгер Арсен Венгер Фредді Юнгберг Фредді Юнгберг
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