"Венгер – мудак!": Бендтнер пригадав, як відреагував на свій зірваний перехід з Арсенала

Екс-гравець Арсенала, а нині нападник Копенгагена Ніклас Бендтнер розповів про свій конфлікт з колишнім тренером "канонірів" Арсеном Венгером у 2013 році.

"Це було дуже відчайдушне бажання. Я зупинив свій вибір на Крістал Пелас. Всі деталі між Пелас та Арсеналом були узгоджені, залишалося тільки залишити підпис Арсену Венгеру.

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За кілька годин до дедлайну подзвонив Венгер та повідомив: "Ми не змогли купити нападника, якого хотіли, тому ти залишаєшся в резерві".

У відповідь я сказав Венгеру багато жахливих фраз і назвав його мудаком. Наступного дня на базі довелось просити вибачення", – цитує Бендтнера Mirror.

Варто відзначити, що через рік Нікласу таки вдалось покинути Арсенал та перейти у Вольфсбург.

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