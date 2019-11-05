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"Венгер – мудак!": Бендтнер пригадав, як відреагував на свій зірваний перехід з Арсенала

15:05 418 Читать на русском
"Венгер – мудак!": Бендтнер пригадав, як відреагував на свій зірваний перехід з Арсенала
Ніклас Бендтнер та Арсен Венгер / Фото ФК Арсенал

Екс-гравець Арсенала, а нині нападник Копенгагена Ніклас Бендтнер розповів про свій конфлікт з колишнім тренером "канонірів" Арсеном Венгером у 2013 році.

"Це було дуже відчайдушне бажання. Я зупинив свій вибір на Крістал Пелас. Всі деталі між Пелас та Арсеналом були узгоджені, залишалося тільки залишити підпис Арсену Венгеру.

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За кілька годин до дедлайну подзвонив Венгер та повідомив: "Ми не змогли купити нападника, якого хотіли, тому ти залишаєшся в резерві".

У відповідь я сказав Венгеру багато жахливих фраз і назвав його мудаком. Наступного дня на базі довелось просити вибачення", – цитує Бендтнера Mirror.

Варто відзначити, що через рік Нікласу таки вдалось покинути Арсенал та перейти у Вольфсбург.

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Англія Арсен Венгер Арсен Венгер Ніклас Бендтнер Ніклас Бендтнер Арсенал Арсенал
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