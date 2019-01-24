Венгер – фаворит на посаду спортивного директора ПСЖ

Легендарний тренер Арсен Венгер може стати одним із функціонерів французького Парі Сен-Жермен.

69-річний фахівець став фаворитом на посаду спортивного директора французького гранда, повідомляє ESPN.

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На цій посаді Венгер має замінити Антеро Енріке. Керівництво ПСЖ розчаровано останніми невдачами португальця. Він не зміг підписати Френкі де Йонга та Лукаса Пакета, а також не зумів переконати Адріена Рабйо продовжити контракт. За інформацією видання, головний тренер парижан Томас Тухель уже мав зустріч із Венгером і, зокрема, обговорив майбутнє Неймара та Кіліана Мбаппе.

Арсен Венгер у 2017 році покинув лондонський Арсенал, із яким працював упродовж 22-х років. Також він тренував Нансі, Монако та японську Нагою Грампус 8.

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