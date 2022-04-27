Новачок Серії А на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Паоло Дзанетті.

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Фахівець очолював Венецію з літа 2020 року. Команда пробилася у еліту і непогано провела першу половину сезону, однак останні місяці перетворилися на жахіття. У суботу "помаранчево-зелені" програли 8 матч поспіль, звалившись на останню сходинку турнірної таблиці Серії А. До рятівного 17 місця аж 6 очок, хоча у порівнянні з Кальярі є один матч в запасі.

Керівництво Венеції вже оголосило, що в решті 5 турах команду поведе тренер молодіжки – Андреа Сончін.

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