Венеція здобула перемогу у битві аутсайдерів – Монца підтвердила статус найгіршої команди Серії А
Відбулися чергові матчі 32-го туру Серії А. Звіт та огляд зустрічей – у цій новині на "Футбол 24".
Серія А, 32 тур
Венеція – Монца – 1:0
Гол: Філа, 72
Вилучення: Філа, 90+7 (Венеція)
Інтер – Кальярі – початок матчу о 19:00
Ювентус – Лечче – початок матчу о 21:45
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Венеція та Монца – дві найгірші команди Серії А і в очній зустрічі намагалися вирішити долю трьох очок, які дуже важливі у боротьбі за виживання. У першому таймі команди нічого особливого не створили. Після перерви малюнок гри майже не змінився, але Венеція зуміла реалізувати один зі своїх моментів. Філа отримав пас, перебуваючи на межі воротарського майданчика, і переправив м'яч у ворота.
Венеція залишилася на 19 місці з 24 балами, а Монца посідає останню сходинку з 15 очками.
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