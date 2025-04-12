Серія А, 32 тур

Венеція – Монца – 1:0

Гол: Філа, 72

Вилучення: Філа, 90+7 (Венеція)

Інтер – Кальярі – початок матчу о 19:00

Ювентус – Лечче – початок матчу о 21:45

Манчестер Юнайтед вирішив попрощатись з Онана після помилок в ЛЄ – воротаря замінять на зірку Серії А

Венеція та Монца – дві найгірші команди Серії А і в очній зустрічі намагалися вирішити долю трьох очок, які дуже важливі у боротьбі за виживання. У першому таймі команди нічого особливого не створили. Після перерви малюнок гри майже не змінився, але Венеція зуміла реалізувати один зі своїх моментів. Філа отримав пас, перебуваючи на межі воротарського майданчика, і переправив м'яч у ворота.

Венеція залишилася на 19 місці з 24 балами, а Монца посідає останню сходинку з 15 очками.

Мілан розбив Удінезе, зберігши шанси на Лігу чемпіонів – Меньян зазнав моторошної травми