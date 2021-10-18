В рамках 8-го туру італійської Серії А Фіорентина на виїзді поступилась Венеції. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Фіорентина на виїзді зустрічалась із Венецією. На 36-й хвилині господарі вирвались уперед – Анрі блискучу скинув під удар у штрафний майданчик на Араму, який холоднокровно спрямував м'яч у сітку.

Аллегрі знайшов причину провального старту сезону в Ювентусі

У другому таймі "фіалки" відчайдушно намагались відігратись, й навіть зуміли створити кілька небезпечних моментів, однак забити ніяк не вдавалось. Зрештою, захист венеціанців зумів вистояти, й фінальний свисток зафіксував мінімальну поразку Фіорентини.

Барселона віднайшла ідентичність перед Динамо, Салах – великий, МЮ жахає, а Баварія знущається – огляд вікенду