Чемпіонат Італії 2021/22, 36-й тур

Венеція – Болонья – 4:3

Голи: Анрі, 4, Кіін, 19, Араму, 79 (пен.), Йонсен, 90+3 – Орсоліні, 45+2, Арнаутовіч, 55, Схаутен, 68

Нереалізований пенальті: Кіін, 19 (Венеція)

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Венеція на власному полі приймала Болонью. Відвертий аутсайдер Серії А все ще зберігав гіпотетичні шанси залишитись в еліті, тож з перших хвилин взявся здобувати три очки. Анрі вже на четвертій хвилині вивів Венецію вперед, хвацько перекинувши сферу через голкіпера з лінії штрафного майданчика. В середині тайму господарі здобули право на пенальті за підніжку від Скорупскі і Кіін взявся виконувати вирок. З його пострілом у лівий кут впорався сам винуватець. Однак вже за мить Соф'ян виправився і таки записав своє прізвище у протокол – 2:0. Вже у доданий до першого тайму час Болонья один гол відквитала – Орсоліні після навісу головою переправив м'яч у сітку.

По перерві Арнаутовіч встиг зреагувати на скидку головою від Де Сільвестрі і зумів замкнути у кут воріт, вирівнявши становище команд. Згодом Схаутен перевернув все з ніг на голову, коли розібрався на лінії штрафного з двома захисниками, увійшов у карну зону і запустив сферу в дев'ятку, вивівши Болонью вперед. В середині другого тайму Араму з пенальті знову подарував надію вболівальникам Венеції. А вже у доданий час Йонсен фантастичним обвідним ударом зняв павутину з хрестовини воріт Болоньї і вирвав таку важливу перемогу.

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