Чемпіонат Італії 2021/22, 12-й тур

Венеція – Рома – 3:2

Голи: Кальдара, 3, Араму, 65 (пен), Окереке, 75 – Шомуродов, 43, Абрахам, 45+2

Сампдорія – Болонья – початок о 16:00

Удінезе – Сассуоло – початок о 16:00

Лаціо – Салернітана – початок о 19:00

Наполі – Верона – початок о 19:00

Програму дня в Італії відкривав поєдинок стадіоні П'єрлуїджі Пенцо, де Венеція приймала Рому. "Вовки" підходили до зустрічі, маючи за плечима поразку від Мілана та ганебну нічию з Буде-Глімтом, тож з мотивацією проблем у команди не було – тим паче, що в разі перемоги вона б повернулася у топ-4. Втім, вже на 3-й хвилині гості пропустили внаслідок подачі зі штрафного, яку ударом в лівий кут замкнув Кальдара. 1:0!

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Втім, римляни досить швидко прийшли до тями. Вже на 7-й хвилині гості претендували на пенальті (VAR врятував господарів), на 28-й Абрахам з правого краю карного майданчика пробив у стійку, а на 43-й "вовки" відігралися завдяки скидці Таммі на лінію воротарського. Пеллегріні прошити голкіпера не зміг, однак Шомуродов зіграв на добиванні. У компенсований же час Ельдор ще й оформив асист, подавши з лівого флангу в центр штрафного на Абрахама – той прийняв м'яч, прибрав захисника й розстріляв ворота. 1:2!

По перерві Рома продовжила домінувати. В одному з епізодів Габсу навіть довелося винести м'яч з лінії воріт, однак на 65-й хвилині Венеція несподівано заробила пенальті (Крістанте збив Кальдара). Араму впевнено його реалізував, зрівнявши рахунок. У відповідь римляни провели кілька небезпечних моментів (були і вихід віч-на-віч, і дальній постріл Абрахама повз ліву стійку), але жоден з них не реалізували – господарі ж на 75-й покарали за марнотратство виходом Окереке сам на сам з влучним ударом. 3:2! Цей гол виявився переможним.

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