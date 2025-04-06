Венеція не змогла перемогти Лечче у битві за виживання
У рамках недільної програми 31-го туру італійської Серії А 2024/25 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Італії 2024/25, 31-й тур
Лечче – Венеція – 1:1
Голи: Баскіротто, 65 – Галло, 50 (автогол)
Емполі – Кальярі – початок о 16:00
Торіно – Верона – початок о 16:00
Лунін може перейти в італійський топ-клуб – українцем хочуть замінити воротаря, який втратив свій рівень
Венеція втратила очки у надзвичайно важливому виїзному матчі проти Лечче. Команди розписали результативну нічию, внаслідок якої гості залишились у п'яти балах від виходу із зони вильоту – хоча могли скоротити відставання до двох. Господарі теж не в ажурі, адже їхній відрив від трійки аутсайдерів становить всього три пункти, і Емполі здатний наздогнати їх вже сьогодні.
Маліновський повернувся в основу Дженоа, але пропустив усе найцікавіше – драма з комічним офсайдом на вухо