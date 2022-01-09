"Россонері" спокійно розібралися з Венецією в 21-му турі Серії А. Дивіться відео забитих м'ячів і огляд зустрічі.

Вже на 3-й хвилині м'яч влетів у ворота Серхіо Ромеро. Златан Ібрагімовіч переправив м'яч у порожні ворота після прострілу Леау. Венеція виявилася 80-ю командою з топ-5 європейських ліг, яка пропустила гол від 40-річного шведа. За цим показником Ібра став другим після Кріштіану Роналду, починаючи з 2000 року, інформує Opta.

Мілан розгромив Венецію й вийшов на першу позицію в Серії А

Також Златан забиває гол у чемпіонаті 23-й рік поспіль. Починаючи з 1999-го, швед неодмінно відзначається в матчі національної першості.

На старті другого тайму Мілан зняв усі питання завдяки дублю Тео Ернандеса. Команда Стефано Піолі очолила турнірну таблицю, але Інтер свій матч проти Лаціо ще не зіграв. Венеція поблизу зони вильоту – 16 місце.