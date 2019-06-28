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Венесуела – Аргентина: стартові склади на матч 1/4 фіналу Копа Амеріка-2019

21:20 252 Читать на русском
Венесуела – Аргентина: стартові склади на матч 1/4 фіналу Копа Амеріка-2019
Венесуела – Аргентина: стартові склади на матч 1/4 фіналу Копа Амеріка-2019

Збірні Венесуели та Аргентини поміряються силами в чвертьфінальному поєдинку Кубку Америки-2019. Стартові склади та онлайн-трансляція зустрічі – на "Футбол 24".

 

Матч 1/4 фіналу Копа Америка-2019 Венесуела – Аргентина стартує о 22:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію зустрічі проведе "Футбол 24".

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Стартові склади

Венесуела: Фарінес – Ернандес, Канцлер, Маго, Росалес – Морено – Мурільйо, Еррера, Рінкон, Мачіс – Рондон

Запасні: Ромо, Гратероль, Осоріо, Ролдон, Фельтскер, Сейхос, Аньйор, Сотельдо, Саваріно, Мартінес, Арістегіта

Аргентина: Армані – Фойт, Песселья, Отаменді, Тальяфіко – Де Пауль, Паредес, Акунья – Агуеро, Мессі, Мартінес

Запасні: Муссо, Маркесін, Саравія, Морі, Каско, Ло Чельсо, Родрігес, Піссаро, Перейра, Ді Марія, Дибала, Суарес

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