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Велозу став гравцем Верони

16:03 187 Читать на русском
Велозу став гравцем Верони
Велозу та Роналду / Reuters

Екс-півзахисник київського Динамо Мігель Велозу поповнив склад новачка Серії А Верони.

Досвідчений португалець приєднався до складу "мастифів". Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Велозу підписав контракт на 1 рік. Попередній сезон він провів у складі Дженоа, яку покинув у статусі вільного агента після закінчення сезону 2018/19. В активі ветерана 22 матчі в усіх турнірах.

Нагадаємо, що Мігель Велозу в 2012-2016 рр. захищав кольори київського Динамо та двічі ставав чемпіоном України. Також він раніше виступав за Спортінг і Оліваїш Москавіде.

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Мігель Велозу Мігель Велозу Верона Верона Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії
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