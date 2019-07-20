Велозу став гравцем Верони

Екс-півзахисник київського Динамо Мігель Велозу поповнив склад новачка Серії А Верони.

Досвідчений португалець приєднався до складу "мастифів". Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Велозу підписав контракт на 1 рік. Попередній сезон він провів у складі Дженоа, яку покинув у статусі вільного агента після закінчення сезону 2018/19. В активі ветерана 22 матчі в усіх турнірах.

Нагадаємо, що Мігель Велозу в 2012-2016 рр. захищав кольори київського Динамо та двічі ставав чемпіоном України. Також він раніше виступав за Спортінг і Оліваїш Москавіде.