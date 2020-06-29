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Велозу продовжив контракт із Вероною

29 червня 11:47 - Читать на русском
Велозу продовжив контракт із Вероною
Мігель Велозу / LaPresse

Один із лідерів італійської Верони Мігель Велозу підписав новий контракт із "мастифами".

34-річний португалець затримається на Марк Антоніо Бентегоді мінімум ще на рік, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Велозу, який виконує функції віце-капітана команди, став одним із героїв сенсаційного сезону Верони. Підопічні Івана Юріча впевнено почувається у верхній частині турнірної таблиці та давно забезпечили собі збереження прописки. Як наслідок, ветеран отримав пропозицію пролонгувати співпрацю з Вероною.

До слова, в нинішньому сезоні Мігель Велозу провів 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та оформив 5 асистів. У 2012-2016 рр. він захищав кольори київського Динамо та двічі ставав чемпіоном України.

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Італія Мігель Мігель Велозу Верона Верона
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