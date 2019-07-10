Велозу близький до переходу у Верону

Півзахисник Мігель Велозу невдовзі підпише контракт із новачком італійської Серії А Вероною.

Досвідчений португалець домовився про угоду з "мастифами". Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

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Велозу поставить підпис під контрактом на 1 рік. Вероні 33-річний хавбек дістанеться безкоштовно, оскільки влітку покинув Дженоа в статусі вільного агента. Також ним цікавилася кіпрська Омонія.

У сезоні 2018/19 Мігель Велозу провів 22 матчі в усіх турнірах. До слова, в 2012-2016 рр. він захищав кольори київського Динамо та двічі ставав чемпіоном України.