Вітчизняна велогонщиця Олена Старікова поступилась у фіналі спринту, однак взяла срібну медаль в останній день Олімпійських ігор у Токіо.

25-річна українка програла у фіналі велотреку канадці Келсі Мітчелл два перших заїзди з відставанням +0.061 та +0.064 секунди.

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Олена Старікова здобула для України останню можливу медаль токійської Олімпіади, та 6-е срібло. Всі інші вітчизняні атлети завершили боротьбу за нагороди. Цікаво, що для Старікової Ігри-2020 були дебютними.

Нагадаємо, загалом, наші спортсмени виграли у Токіо вже 19 медалей – 1 золоту, 6 срібних та 12 бронзових.

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