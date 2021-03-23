Бразильський екс-легіонер "гірників" Веллінгтон Нем нарешті подолав чорну смугу і знову може насолоджуватись грою мільйонів.

Колишній півзахисник Шахтаря Веллінгтон Нем продовжить кар'єру у Форталезі, повідомляє офіційний сайт бразильського клубу.

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29-річний футболіст приєднався до представника Серії А на правах вільного агента і підписав з Форталезою однорічну угоду. До слова, Нем покинув Шахтар ще в серпні минулого року після дострокового розриву контракту, однак весь цей час перебував без клубу.

Нагадаємо, за "гірників" бразилець виступав з 2013 по 2020 роки (у 2017 і 2019 році відправлявся в оренду на батьківщину в Сан-Паулу і Флуміненсе відповідно). Також хавбек провів 3 матчі за національну збірну Бразилії.

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