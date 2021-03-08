Веллінгтон Нем залишається без клубу – екс-хавбек Шахтаря спробує зарекомендувати себе у Васко да Гама
18:20 - Читать на русском
Веллінгтон Нем має шанс реанімувати свою кар'єру на батьківщині.
Бразильський Васко да Гама запросить на перегляд 29-річного Веллінгтона Нема, повідомляє Globo.
Шахтар при першій невдачі призначить Срну замість Каштру, – Шершун
Востаннє півзахисник з'являвся на полі понад рік тому, вийшовши у товариській грі Шахтаря проти Македонії ГП. Влітку "гірники" припинили співпрацю з Веллінгтоном.
У минулому сезоні чемпіонату Бразилії Васко да Гама фінішував на 17-й сходинці турнірної таблиці.
Шахтар завдав Олімпіку четвертої поразки поспіль – розкішний переможний гол та вилучення у матчі-репетиції перед Ромою
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter