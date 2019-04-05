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Веллінгтон Нем: Тренувався по 5 разів в день, аби отримати шанс

21:47 21 Читать на русском
Веллінгтон Нем: Тренувався по 5 разів в день, аби отримати шанс
Веллінгтон Нем / фото: ФК Шахтар

Бразильський півзахисник Шахтаря Веллінгтон Нем розповів, як багато працював для отримання свого шансу в матчі 23-го туру УПЛ проти Олександрії.

 
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"Я дуже радий зіграти перший офіційний матч в 2019 році. Я багато тренувався і навіть коли не потрапляв у склад на матчі, не опускав свою голову. Іноді я тренувався по п'ять разів на день – в поле і в спортзалі. Все для того, щоб бути готовим і отримати свій шанс. Він мені представився і все пройшло добре. Нам вдалося виграти, а це найважливіше.

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Я дуже радий, що можу грати і допомагати команді. Близькі та друзі надавали мені підтримку і я знаю, що можу допомагати Шахтарю. Буду і далі працювати для цього", – поділився Веллінгтон Нем в коментарі Lance.

Нагадаємо, до закриття трансферного вікна в Бразилії в пресі ходили чутки про можливий відхід Веллінгтона Нема з Шахтаря в Корінтіанс.

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Веллінгтон Нем Веллінгтон Нем Шахтар Шахтар Олександрія - Шахтар
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