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Веллінгтон Нем повернеться у Шахтар – Флуміненсе не збирається купувати хавбека "гірників"

17:22 1093 Читать на русском
Веллінгтон Нем повернеться у Шахтар – Флуміненсе не збирається купувати хавбека "гірників"
Веллінгтон Нем / Getty Images

Атакувальний півзахисник Веллінгтон Нем, права на якого належать Шахтарю, буде змушений повернутися в український клуб.

Раніше футболіст заявляв про бажання продовжити кар'єру у Флуміненсе з Ріо-де-Жанейро, за який він на правах оренди виступав з липня 2019 року. Але бразильський клуб вирішив не купувати Нема у Шахтаря, інформує netflu.com.br. Керівництво клубу і тренерський штаб команди обговорили перспективи хавбека і дійшли до думки, що ставка буде робитися на інших футболістів.

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Нагадаємо, Веллінгтон Нем перейшов у Шахтар влітку 2013 року саме з Флуміненсе. "Гірники" заплатили за нього 9 млн євро. Чинний контракт 27-річного бразильця з Шахтарем розрахований до літа 2021 року.

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Шахтар Шахтар Трансфери Трансфери Шахтаря Флуміненсе Флуміненсе Веллінгтон Нем Веллінгтон Нем
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