Веллінгтон Нем не бажає повертатись до Шахтаря

Півзахисник Флуміненсе Веллінгтон Нем, права на якого належать Шахтарю, розповів про плани щодо подальшої кар'єри.

"Питання продовження оренди перебуває в руках моїх агентів. У мене є контракт з Шахтарем ще на півтора року. Я не знаю, що станеться.

Я мав усе в Шахтарі, але не почувався щасливим, – Веллінгтон Нем

Прийшло декілька пропозицій, але я доручив розглянути їх своїм представникам. Особисто я хочу залишитися у Флуміненсе", – цитує Нема Lance.

Нагадаємо, Веллінгтон Нем приєднався до Флуміненсе влітку 2019 року на правах оренди. Бразилець вже провів за новий клуб 17 матчів, забивши 1 гол.

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