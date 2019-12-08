toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ДИНАМО - ЗОРЯ КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Веллінгтон Нем не бажає повертатись до Шахтаря

21:54 385 Читать на русском
Веллінгтон Нем не бажає повертатись до Шахтаря
Веллінгтон Нем / O Globo

Півзахисник Флуміненсе Веллінгтон Нем, права на якого належать Шахтарю, розповів про плани щодо подальшої кар'єри.

"Питання продовження оренди перебуває в руках моїх агентів. У мене є контракт з Шахтарем ще на півтора року. Я не знаю, що станеться.

Я мав усе в Шахтарі, але не почувався щасливим, – Веллінгтон Нем

Прийшло декілька пропозицій, але я доручив розглянути їх своїм представникам. Особисто я хочу залишитися у Флуміненсе", – цитує Нема Lance.

Нагадаємо, Веллінгтон Нем приєднався до Флуміненсе влітку 2019 року на правах оренди. Бразилець вже провів за новий клуб 17 матчів, забивши 1 гол.

Шахтар – Олімпік: цікавий розгром перед Аталантою, прогрес дуету Тете та Додо, неоднозначний Матвієнко

blog_ava
Зоря переграла Динамо в більшості на виїзді та вирвалася на 2-е місце
18:59
6970
Теги
Світ Трансфери Флуміненсе Флуміненсе Веллінгтон Нем Веллінгтон Нем Шахтар Шахтар Бразилія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо – Зоря: анонс матчу УПЛ
    Україна — 08:009127 Динамо – Зоря: анонс матчу УПЛ
23
год
:
11
хв
Вест Хем
22:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук