Веллінгтон Нем не бажає повертатись до Шахтаря

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Селезньов забив гол за Бурсаспор у другому поєдинку поспіль
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Михайличенко: Зоря сьогодні виглядала краще, ніж Динамо, багато гравців не зіграли на своєму рівніУкраїна — 20:20 1407
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Динамо – Зоря: онлайн-трансляція матчу УПЛ – як це булоУкраїна — 19:02 5342
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Зоря переграла Динамо в більшості на виїзді та вирвалася на 2-е місцеУкраїна — 18:59 6970
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Зозуля може пропустити матч проти Райо Вальєкано через "нацистський" скандал – капітан Альбасете підтримав українцяІспанія — 12:02 2330