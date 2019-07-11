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Веллінгтон Нем може повернутись у Флуміненсе

12:48 495 Читать на русском
Веллінгтон Нем може повернутись у Флуміненсе
Веллінгтон Нем / ФК Шахтар

Хавбек Шахтаря Веллінгтон Нем може покинути Шахтар вже цього літа.

У послугах бразильця зацікавився Флуміненсе, який є рідним клубом для Веллінгтона Нема. Латиноамериканці хочуть взяти гравця в оренду, але Шахтар розглядає тільки продаж футболіста.

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Керівництво Флуміненсе оцінює ситуацію, як складну, проте, боси бразильського клубу все ж вірять, що їм вдастся домовитись з "гірниками", повідомляє O Globo.

До слова, у минулому сезоні в активі Веллінгтона Нема 21 матч за Шахтар в усіх турнірах, де хавбек забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.

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Шахтар Шахтар Трансфери Шахтаря Флуміненсе Флуміненсе Веллінгтон Нем Веллінгтон Нем
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