Веллінгтон Нем має пропозицію щодо продовження кар'єри – бразилець нещодавно покинув Шахтар

Колишній півзахисник Шахтаря Веллінгтон Нем дуже швидко може знайти новий клуб.

Бразилець може приєднатись до турецького Денізліспора на правах вільного агента, повідомляє denizli24haber.

Шахтар офіційно попрощався з Немом

Зазначається, що Нем позитивно відреагував на пропозицію нового клубу. Втім, єдиною проблемою на шляху бразильця до Туреччини може стати травма футболіста, через яку він пропустив значну частину минулого сезону. Денізліспор начебито стурбований схильністю вінгера до отримання пошкоджень, а тому має намір ретельно дослідити здоров'я гравця.

Нагадаємо, Нем приєднався до Шахтаря у 2013-му та встиг провести за "гірників" 75 матчів. Нині бразилець перебуває в статусі вільного агента.

"Це мої діти, розумієте?": інтерв'ю Луческу про перевагу Шахтаря над Інтером, перспективи Пірло та виклики в Динамо