toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Туреччина
ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРТЕМ КРАВЕЦЬ БАРСЕЛОНА

Веллінгтон Нем має пропозицію щодо продовження кар'єри – бразилець нещодавно покинув Шахтар

22:01 - Читать на русском
Веллінгтон Нем має пропозицію щодо продовження кар'єри – бразилець нещодавно покинув Шахтар
Веллінгтон Нем / фото: ФК Шахтар

Колишній півзахисник Шахтаря Веллінгтон Нем дуже швидко може знайти новий клуб.

Бразилець може приєднатись до турецького Денізліспора на правах вільного агента, повідомляє denizli24haber.

Шахтар офіційно попрощався з Немом

Зазначається, що Нем позитивно відреагував на пропозицію нового клубу. Втім, єдиною проблемою на шляху бразильця до Туреччини може стати травма футболіста, через яку він пропустив значну частину минулого сезону. Денізліспор начебито стурбований схильністю вінгера до отримання пошкоджень, а тому має намір ретельно дослідити здоров'я гравця.

Нагадаємо, Нем приєднався до Шахтаря у 2013-му та встиг провести за "гірників" 75 матчів. Нині бразилець перебуває в статусі вільного агента.

"Це мої діти, розумієте?": інтерв'ю Луческу про перевагу Шахтаря над Інтером, перспективи Пірло та виклики в Динамо

blog_ava
Динамо презентувало нестандартну домашню форму на сезон 2020/21
13:24
13018
Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Веллінгтон Веллінгтон Нем Шахтар Шахтар Туреччина Трансфери Шахтаря Денізліспор Денізліспор
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
0
хв
Олімпік
17:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?