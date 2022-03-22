Господарі чемпіонату Європи 2028 року визначаться дуже рано. Боротьби не вийшло.

Великобританія та Ірландія стануть господарями Євро-2028, інформує The Times. Останній день подачі заявок – 23 березня. За добу до дедлайну УЄФА отримав лише одну заявку, тому боротьби немає.

Формально господар турніру має бути оголошений у вересні 2023-го. Півтора року відводиться на розгляд конкурентів та оцінку їхньої готовності. Однак острів'яни не мають конкурентів, тому про все оголосять вже 7 квітня 2022-го.

На Євро-2028 претендувала Туреччина, але зняла свою кандидатуру через неготовність боротися з Великобританією та Ірландією. Ще одним претендентом розглядалася Росія, але після кривавого вторгнення в Україну заявку окупантів відкинули.

Чемпіонат Європи пройде на стадіонах 5 асоціацій УЄФА: Англії, Шотландії, Уельсу, Північної Ірландії та Ірландії. Що цікаво, жоден з господарів не отримає прямої путівки. З Євро-2028 УЄФА хоче розширити турнір до 32 команд.

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