Великий П'яніч: зірковий новачок Барселони організував свято з нагоди трансферу – танцював і плакав

Україна — 3 лип 3323
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Динамо замінить Михайличенка на іноземного тренера після завершення сезону, – ЗМІ
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Баварія відмовилася від придбання Хаверца цьогоріч – Румменігге розкрив причинуНімеччина — 3 лип 392
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Ярмоленко чекає на заслужену винагороду, нове випробування для Барси, страх за Фонсеку – топ-матчі вікендуСвіт — 3 лип 1867
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15 топ-клубів Європи хочуть підопічного легенди Шахтаря – сенсаційний рекордсмен провокує істерію на трансферному ринкуСвіт — 3 лип 4825
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Грізманн може опинитися в Ювентусі, – RaiІталія — 3 лип 1632