Великий П'яніч: зірковий новачок Барселони організував свято з нагоди трансферу – танцював і плакав

Хавбек Ювентуса Міралем П'яніч розчулився від звістки про переїзд у столицю Каталонії.

Барселона та Ювентус офіційно узгодили трансфер Міралема П'яніча, тому з цього приводу близькі боснійця вирішили організувати вечірку, повідомляє Daily Barcelona.

Барселона підписала П'яніча

На святкуванні під супровід краючих душу пісень 30-річний хавбек розридався. Проте, важко визначити, чи це були сльози радості чи смутку, але судячи з виразу обличчя Міралема, коктейль в його руці був далеко не першим.

Нагадаємо, туринці отримали від Барси за свого ветерана 65 млн євро.

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