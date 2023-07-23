"Великий молодий талант": Почеттіно розхвалив Мудрика після гри з Брайтоном – українець забив дебютний гол
Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно поділився думками щодо гри вінгера Михайла Мудрика в матчі проти Брайтона (4:3).
"Перемога – добре для гравців. Вони зміцнюють впевненість, коли забивають. Я радий за них. Це фантастично. Це дуже хороші новини, нам потрібно продовжувати працювати.
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Мудрик – великий молодий талант. Нам потрібно дати йому відчути себе важливим у Челсі. Це великий виклик для нас – поставити його в місце, де він почуватиметься комфортно, щоб продемонструвати свій дивовижний талант.
Для Джексона і Мудрика важливо забивати. Те ж саме стосується Нкунку. Тепер ми спробуємо вдосконалюватися. Думаю, проти Брайтона у нас було трохи більше можливостей зберігати спокій і забивати голи", – цитує Почеттіно Absolute Chelsea.
Нагадаємо, що Челсі здобув перемогу над Брайтоном в товариському матчі з рахунком 4:3. Михайло Мудрик забив другий гол у ворота команди Де Дзербі.
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