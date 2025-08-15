Гравець Маккабі Тель-Авів Ідо Шахар став головним героєм матчу плей-оф кваліфікації Ліги Європи, оформивши дубль у ворота мальтійського Хамрун Спартанс (3:1, заг. 5:2). Після гри хавбек поділився враженнями та оцінив суперника на наступному етапі Ліги Європи – Динамо.

"Я дуже радий, але для мене голи та результативні передачі – це лише бонус. Найбільше я пишаюся командою та вболівальниками. Ми представляємо Маккабі в Європі ще один рік і вже гарантували собі місце у груповому етапі. Проте наша справжня мета – кваліфікуватися до Ліги Європи, і вона ще не виконана. На наступному етапі нас чекає дуже складний матч проти великого клубу з європейськими традиціями. Ми повинні підійти до гри максимально готовими та повністю зосередженими, щоб пройти ці дві зустрічі й досягти нашої мети", – цитує Шахара офіційний сайт Маккабі Тель-Авів.

Нагадаємо, що Динамо поступилось у кваліфікації Ліги чемпіонів Пафосу та зіграє в плей-офф Ліги Європи з Маккабі Тель-Авів.

