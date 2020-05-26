"Великий футбол повертається в Україну!" – МОЗ дало добро, озвучена офіційна дата відновлення УПЛ

Президент УАФ Андрій Павелко оприлюднив дату відновлення чемпіонату України, яку схвалило Міністерсто охорони здоров'я.

"Великий футбол повертається в Україну! Щойно спілкувався з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим, який підтвердив, що МОЗ дозволило проведення матчів УПЛ та Кубка України починаючи з 30 травня.

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Велике дякую міністру, заступнику міністра і головному санітарному лікарю України Віктору Ляшку та колегам з УАФ, які доклали зусиль для якнайшвидшого відновлення змагань.

Прошу членів Виконкому Української асоціації футболу підтримати рішення про відновлення чемпіонату і Кубка України з 30 травня та затвердити календар змагань. Нових перемог українському футболу!" – написав Павелко у Facebook.

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