Майже третина з-поміж усіх головних тренерів учасників ЧС-2022 раніше бувала на Мундіалях у ролі гравців. Про молодечі успіхи та невдачі нинішніх керманичів збірних – у нашому матеріалі.

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Алью Сіссе (Сенегал)

Харизматичний наставник "Левів Теранги" був капітаном видатного Сенегалу зразка 2002-го. У першому турі Мундіалю хлопці Бруно Метсю шокували чинного чемпіона Францію (1:0), згодом розійшлися миром з Данією 1:1 (Сіссе тоді не грав) та Уругваєм (3:3). В 1/8 фіналу сенегальці в овертаймі дотиснули Швецію, а у чвертьфіналі теж у додатковий час програли Туреччині. Сіссе, за винятком того матчу з данцями, провів на унікальному для Сенегалу ЧС усі 420 хвилин.

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Гарет Саутгейт (Англія)

Саутгейт (№6) втішає Бетті після нереалізованого пенальті

У 1996-му один із найстильніших тренерів ЧС-2022 вигравав бронзу домашнього чемпіонату Європи (йому дотепер згадують нереалізований пенальті у півфіналі у ворота Німеччини) та їздив на два чемпіонати світу, де відповідав за оборону збірної Англії. Однак Саутгейт на поле виходив лише в рамках першого світового форуму. У 1998-му Гарет та його збірна поступилися в 1/8 фіналу у серії пенальті аргентинцям. Мабуть, ви добре пам'ятаєте той матч з вилученням Девіда Бекхема. Тоді тренерський штаб англійців випустив Саутгейта на заміну на 71-й хвилині. На ЧС-2002 захисник провів на лаві запасних усі 5 матчів і стежив зі сторони за поразкою бразильцям у чвертьфіналі.

Грег Бехалтер (США)

Бехалтер (ліворуч) випереджає Клозе

Левова частка кар'єри нинішнього наставника американців минула у другій Бундеслізі у складі Енергі Котбус та Мюнхен 1860. Проте Бехалтер з'їздив на два Мундіалі. У 2002-му Грег зіграв у двох поєдинках (1/8 та 1/4 фіналу) і став першим гравцем Крістал Пелас на чемпіонатах світу. У чвертьфіналі проти Німеччини Бехалтер опинився у центрі суперечливого епізоду – після його удару Торстен Фрінгс рукою вибив м'яч з лінії воріт, проте рефері порушення не угледів. У 2006-му Бехалтер теж потрапив у заявку на ЧС, проте провів три матчі групового етапу на лаві запасних.

Ліонель Скалоні (Аргентина)

Скалоні (ліворуч) в єдиному матчі на ЧС

Теперішній керманич аргентинців відіграв лише 7 матчів за національну команду, один із яких на ЧС-2006. На стадії 1/8 фіналу Хосе Пекерман випустив захисника Депортіво на битву з Мексикою. Аргентинці перемогли у додатковий час 2:1. А вже через шість днів Скалоні з лави запасних спостерігав за поразкою Німеччині у серії пенальті.

Дідьє Дешам (Франція)

Третій в історії, кому вдалося виграти чемпіонат світу, як футболіст, а потім, як тренер (після Маріо Загало та Франца Бекенбауера). Дешам брав участь тільки у домашньому ЧС-1998, де був капітаном команди та відіграв 6 поєдинків (пропустив лише матч групового етапу з Данією). У всіх інших зустрічах, включно з фіналом, великий Дідьє провів на полі від дзвінка до дзвінка.

Луїс Енріке (Іспанія)

Луїс Енріке забиває Болгарії на ЧС-1998

Олімпійський чемпіон, який грав на трьох чемпіонатах світу. В активі керманича "Фурії Рохи" 12 матчів, 2 голи та 3 асисти. Двічі Луїс Енріке зупинявся у чвертьфіналах чемпіонатів світу. Особливо образливо було на ЧС-2002, де Іспанія вилетіла від Південної Кореї у серії пенальті.

Рігобер Сонг (Камерун)

Рігобер Сонг (ліворуч)

Наставник камерунців дотепер утримує першу сходинку за кількістю проведених матчів за свою збірну – 137. Зрештою, це не єдиний здобуток Сонга. Центральний оборонець грав на чотирьох (!) Мундіалях і закріпив за собою статус першого африканця з таким досягненням. На дебютному ЧС-1994 17-річний Рігобер став наймолодшим футболістом, якого вилучали з поля. А через чотири роки Сонгу підкорився ще один сумнівний рекорд– він став першим гравцем, якого вилучали на двох чемпіонатах світу.

Драган Стойковіч (Сербія)

Стойковіч радіє голу на ЧС-1998

Екс-футболіст Марселя та Верони вигравав бронзу Олімпіади, брав участь у двох чемпіонатах Європи (з інтервалом у 16 років) та двох чемпіонатах світу. У 1990-му Стойковіч зіграв 5 матчів за збірну Югославії, з якою добрався до чвертьфіналу. На стадії 1/8 фіналу Драган оформив дубль у ворота Іспанії, та вже у наступному раунді не забив післяматчевий пенальті Аргентині з Дієго Марадоною. На ЧС-1998 Стойковіч був капітаном югославів і у 4 матчах організував гол+пас.

Отто Аддо (Гана)

Аддо (праворуч) проти Недведа

Уродженець Гамбурга усе футбольне життя віддав німецьким клубам, не був ключовим гравцем збірної Гани, проте має у біографії 15 матчів за національну команду. Два з них припали на ЧС-2006. І в обидвох африканці перемагали: Чехію (2:0) та США (2:1). Ще два поєдинки того Мундаілю Аддо провів на лаві запасних.

Паулу Бенту (Південна Корея)

У 2002-му Паулу Бенту грав проти Південної Кореї, а зараз її тренує

Єдиний серед усіх, хто нині тренує збірну, за яку не грав на чемпіонаті світу. У 2000-му році Паулу Бенту пробився з Португалією до півфіналу чемпіонату Європи, а через два роки відіграв усі три матчі групового етапу на Мундіалі. Шкода лише, що португальці з тріском провалилися (програли США та Південній Кореї), а захисник попрощався зі збірною.