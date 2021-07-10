Агент Валерій Ісаєв розраховує, що його клієнт Ілля Шкурін проведе в Динамо більше, ніж один сезон.

"Скажу вам прямо: повернення в ЦСКА малоймовірне. Якщо Ілля заграє, то Динамо має право в односторонньому порядку викупити гравця.

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Якщо щось станеться, і Ілля не заграє в Києві, то у мене є великі сумніви, що нападника повернуть в Москву і знову дадуть йому шанс. Потрібно буде шукати якісь інші варіанти оренди. Але я не хочу загадувати так далеко. Поки ми зосереджені на тому, що Ілля перейшов у Динамо, і у гравця є велике бажання показати себе", – запевнив Ісаєв в інтерв'ю Tribuna.by.

Додамо, що Шкурін приєднався до "біло-синіх" на правах оренди терміном на рік із першочерговим правом викупу. У минулому сезоні РПЛ білорус провів 9 матчів у складі московського ЦСКА, в яких відзначився трьома голами.

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