"Велике спасибі, диванні експерти": Шевченко відповів на образи з боку фанатів

Голкіпер Зорі Микита Шевченко зазнав жорсткої критики з боку фанатів за кінцівку поєдинку 32-го туру УПЛ проти Десни (1:1).

Один з фанатів написав гнівний коментар на адресу Микити Шевченка в Instagram через затягування часу в поєдинку з Десною.

Зоря – Десна – 1:1 – відео голів та огляд матчу

"Велике спасибі за підтримку, диванні експерти", – коротко відповів голкіпер у своїй Instagram-сторіс.

Нагадаємо, Шевченко отримав жовту картку за затягування часу в поєдинку із Десною (1:1). У випадку перемоги луганці могли піднятись на другу сходинку внаслідок поразки Динамо в матчі з Колосом (0:2).

Зоря – Десна: маленька команда взяла бронзу, але втратила шарм і любов, повага слабеньким сіверянам і топ-сезон Романова