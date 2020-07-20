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"Велике спасибі, диванні експерти": Шевченко відповів на образи з боку фанатів

11:41 - Читать на русском
"Велике спасибі, диванні експерти": Шевченко відповів на образи з боку фанатів
Микита Шевченко / фото ФК Зоря

Голкіпер Зорі Микита Шевченко зазнав жорсткої критики з боку фанатів за кінцівку поєдинку 32-го туру УПЛ проти Десни (1:1).

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53’ Дмитро Хомченовський

Один з фанатів написав гнівний коментар на адресу Микити Шевченка в Instagram через затягування часу в поєдинку з Десною.

Зоря – Десна – 1:1 – відео голів та огляд матчу

"Велике спасибі за підтримку, диванні експерти", – коротко відповів голкіпер у своїй Instagram-сторіс.

Нагадаємо, Шевченко отримав жовту картку за затягування часу в поєдинку із Десною (1:1). У випадку перемоги луганці могли піднятись на другу сходинку внаслідок поразки Динамо в матчі з Колосом (0:2).

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Теги
Микита Микита Шевченко Зоря Зоря футбольні фанати Зоря - Десна
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