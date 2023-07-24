"Велике підсилення та підтримка у непрості часи": капітан Динамо привітав Ярмоленка з повернення в Україну
Півзахисник "біло-синіх" Сергій Сидорчук висловився щодо камбеку Андрія Ярмоленка в київський клуб.
"Повернення Андрія Ярмоленка! Це мало статися.Такий крок найкраще показує, наскільки важлива для тебе буква "Д" на серці та прапор України на грудях.
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Для команди це велике підсилення та підтримка у непрості часи. Разом тільки вперед. З поверненням додому, друже!" – написав Сидорчук на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, капітан збірної України покинув Україну у 2017 році, перейшовши у дортмундську Борусію. Далі були Вест Хем та Аль-Айн. У Динамо Андрій повернувся у нинішнє трансферне вікно і підписав контракт на 2 роки. До київського клубу він приєднався на зборах в Австрії і лише напередодні прибув з командою до Києва.
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