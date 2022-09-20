Наставник "синьо-гранатових" дав зрозуміти, що колишнім головним зіркам Барси більше немає місця в його команді.

До так званої "недоторканної сімки" не увійшли ветерани Барселони – Жорді Альба, Серхіо Бускетс та Жерар Піке. Хаві дав колишнім партнерам зрозуміти, що будує нову команду, повідомляє Sport.es.

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Тренер визначив коло футболістів, які складуть кістяк оновленої Барселони. Це кіпер Марк-Андре тер Штеген, захисники Жюль Кунде та Рональд Араухо, півзахисники Педрі та Гаві, вінгер Усман Дембеле, а також форвард Роберт Лєвандовскі. Усі ці гравці є вкрай важливими для проекту Хаві Ернандеса, який у статусі тренера поки не виграв з "синьо-гранатовими" жодного титулу.

Після шести турів Ла Ліги Барса набрала 16 очок і посідає друге місце в чемпіонаті Іспанії. Лідирує Реал, який виграв усі матчі. У Лізі чемпіонів "блаугранас" мають 3 бали після двох турів.

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