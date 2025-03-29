Важкий календар Барселони через перенесену гру 27 туру Ла Ліги проти Осасуни змушує Гансі Фліка вдатися до ротації половини польових гравців у матчі проти Жирони, повідомляє Diario SPORT.

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Від матчу з Осасуною до гри проти Жирони мине менш ніж 72 годин, тому наставник "кулес" планує замінити в каталонському дербі щонайменше 5 гравців, які виходили в старті у попередньому матчі.

Мова про Еріка Гарсію, Іньїго Мартінеса, Феррана Торреса та травмованого Дані Ольмо. Замість них в старті очікуються Рональд Араухо, Пау Кубарсі, Роберт Лєвандовскі та Фермін Лопес. Також в основу може повернутися після важких міжнародних матчів Рафінья.

Але це ще не все, адже Флік розглядає можливість випустити проти команди Циганкова флангових оборонців Ектора Форта та Жерара Мартіна замість Жуля Кунде і Алехандро Бальде відповідно.

Гра Барселона – Жирона відбудеться 30 березня. А вже 2 квітня "блаугранас" зіграють виїзний матч-відповідь півфіналу Кубка Іспанії проти Атлетіко після божевільних 4:4 в першій зустрічі.

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